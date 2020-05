Rapallo: “Garantire a tutti un accesso gratuito e sicuro al mare”

Dal Movimento 5Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Occorre garantire a tutti, anche a coloro che non possono permettersi lo stabilimento balneare, un accesso gratuito e sicuro al mare.

Per la vigilanza delle regole igienico sanitarie sulle poche spiagge libere esistenti, il Comune di Rapallo utilizzi i percettori del Reddito di Cittadinanza, come altre amministrazioni si stanno organizzando per fare.

Sollecitiamo l’Amministrazione di Rapallo ad attivarsi per affidare la regolazione degli afflussi e la vigilanza delle regole Igienico sanitarie ai percettori del Reddito di Cittadinanza che a Rapallo sono 419.

Ricordiamo che a suo tempo avevamo chiesto all’Amministrazione.

“…di attivarsi affinché i percettori del Reddito di Cittadinanza possano svolgere lavori di Pubblica Utilità (Puc), come previsto con il D.M. 149/2019, presso il comune di residenza nella misura prevista di non oltre16 ore settimanali procapite.

Il Comune deve organizzarsi per affidate ai 419 Cittadini di Rapallo beneficiari del Reddito di Cittadinanza attività negli ambiti culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni.”

“Il Reddito di Cittadinanza, che mette a disposizione della Amministrazione l’opera di buona parte delle 419 Persone, è un’opportunità che Rapallo non deve perdere. Offrire la possibilità, a coloro che si trovano nella necessità di avvalersi del Reddito di Cittadinanza, di fornire un contributo alla collettività è anche un modo per renderli partecipi alla vita cittadina.

Si può non condividere l’istituzione del Reddito di Cittadinanza, provvedimento che aiuta le fasce più deboli della popolazione ed che ha certamente margini di miglioramento, ma il dovere di ogni Amministratore, nell’interesse della cittadinanza, è di adoperarsi per farlo funzionare al meglio”.