Rapallo: emergenza covid, iniziativa dell’Avad

La nostra associazione A.v.a.d, associazione volontari assistenza domiciliare, presente a Rapallo con la sua attività da quaranta anni, si sente inerme anche durante la fase 2 dell’emergenza Covid 19. Infatti i propri soci e volontari non possono far visita agli assistiti, sia a domicilio che nelle casa protette, non possono avere loro notizie o non possono comunicare con loro. Questa mancanza di rapporti, d’altronde necessaria e responsabile, li fa sentire inutili, essendo consapevoli che le loro visite sono attese dagli ospiti e portano loro gioia.

In attesa di potere tornare dai nostri assistiti abbiamo deciso di dare il nostro aiuto versando una modesta cifra alla Asl 4, affinché la utilizzi per l’acquisto di materiale necessario negli ospedali del nostro territorio.

Per chi volesse unirsi a noi per affiancarci ad affrontare le esigenze future il nostro ufficio si trova in Piazza Molfino 10 a Rapallo con apertura il lunedì e venerdì mattina. Al momento potete contattarci telefonicamente al 3402363915 o 3884718855 e via email avad.rapallo@gmail.com.

La presidente Tessera M.Grazia