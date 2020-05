Rapallo: all’asta il piano terra di Villa Porticciolo

Ancora un’asta per il piano terra (273 metri quadrati) di alcuni locali siti nel piano ammezzato (34 metri quadrati) e da una parte dell’area pertinenziale di Villa Porticciolo a Rapallo. Resta inteso che chi vince la gara dovrà mantenere l’attuale uso di offerta turistica della Villa; un mito nei ricordi degli anziani rapallesi. Il bando prevede una base d’asta di 116.928 euro. Il Comune si riserva di fruire dei locali di rappresentanza per un massimo di dieci giornate all’anno.

Dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2020 il piano terra di Villa Porticciolo sarà gestito dalla Bliss Srl con un canone di 38.976 euro. Il bando ed allegati sono pubblicati sull’albo pretorio on line del Comune.

Questo potrebbe essere l’ultimo bando di gara; successivamente una azienda potrebbe proporsi per un progetto di finanza che preveda la riqualificazione di tutta la Villa. La vicina Villa Riva potrebbe invece essere ceduta a un privato per acquistare Villa Devoto, adiacente al Comune, per trasferirvi alcuni uffici.