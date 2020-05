Politica: “Misure di Conte affondano il comparto turistico”

Da Forza Italia Liguria riceviamo e pubblichiamo

Reazione unanime da Carlo Bagnasco (coordinatore ligure FI) e Vittorio Pellerano (responsabile Dipartimento Turismo FI Liguria): “I protocolli sono inaccettabili. Così si affonda il comparto turistico ligure e italiano”.

“Qui non si tratta di fare polemica, ma di guardare in faccia la realtà: non c’è nessuna ripresa economica possibile con le norme stabilite dall’Inail e dall’Istituto Superiore della Sanità”: il coordinatore ligure di Forza Italia e sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, è netto. Così come sono state formulate, le regole contenute nei Protocolli dedicati ai settori turistici – dalla ristorazione agli stabilimenti balneari, dai bar alle strutture ricettive – non consentono la ripresa delle attività. Il rischio è una stagione lacrime e sangue per il comparto turistico, che rappresenta un pilastro dell’economia

ligure.

Dei protocolli e delle conseguenze concrete sul tessuto economico ne ha discusso il coordinatore ligure del dipartimento Turismo di Forza Italia, Vittorio Pellerano, nella videoconferenza con esponenti di spicco del partito guidato dal presidente Silvio Berlusconi. “Voglio intanto esprimere la nostra vicinanza agli operatori del settore che, dopo settimane di incertezza, si trovano di fronte nuovi ostacoli – dichiara Pellerano -. Le misure ipotizzate da Inail e Istituto Superiore della Sanità sono inaccettabili. La stagione sarà già incrinata dal calo dei turisti e se aggiungiamo anche queste prescrizioni diamo agli esercenti il definitivo colpo di grazia. A queste condizioni in tanti decideranno di non aprire”.

Ciò che manca, specie in una terra dagli spazi esegui come la Liguria, è l’equilibrio fra i costi che le attività sono comunque chiamate a sostenere e i volumi di lavoro che, giocoforza, subirebbero un pesante calo.

“Dopo due mesi di lockdown, c’è bisogno di risposte concrete- incalza Bagnasco. Le attività economiche hanno bisogno di ripartire e di poter superare la stagione. Ad oggi non ci sono le condizioni, non c’è la sostenibilità dei conti, e diventa persino inutile l’accelerata sulle riaperture”.