Moneglia: la risposta della Croce Azzurra all’emergenza Covid

Da Matteo Delbuono, presidente della Croce Azzurra Monegliese

A partire dall’8 marzo 2020, la Pubblica Assistenza Croce Azzurra Monegliese, aderente ad Anpas, ha attivato numerosi servizi a sostegno della propria comunità.

In questo momento, in cui la fase acuta dell’emergenza sembra alle spalle, è ora di fare un piccolo bilancio dei risultati ottenuti.

1) La nostra associazione si è fatta promotrice, insieme al Centro Bambine e Bambini del Comune di Moneglia, all’Associazione Il Barattino, al Consorzio operatori turistici di Moneglia di una raccolta fondi a favore del Reparto Covid dell’Ospedale di Sestri Levante. La raccolta, che aveva come obiettivo iniziale la somma di 50.000 euro, in pochissimo tempo ha superato il tetto ed ha raggiunto la cifra di oltre 63.000 euro, con oltre 1.000 donatori. Si tratta di una delle campagne di maggior efficacia sviluppate nel nostro territorio, partita “dal basso” e dalla buona volontà di una coppia di amici di Moneglia alla quale hanno aderito, in maniera trasversale, persone di ogni provenienza (non solo dal Tigullio: abbiamo avuto adesioni anche da molti turisti italiani e stranieri che amano la nostra zona) ma anche aziende, circoli, associazioni, scuole, organizzazioni religiose e politiche, consorzi agrari. Una iniziativa di popolo, comunitaria: siamo molto orgogliosi di aver fatto da catalizzatori di un gesto di beneficienza così popolare ed egualitario, nello spirito che anima tutte le Pubbliche Assistenze fin dalla loro fondazione.

2) Grazie al gruppo di protezione civile costituito nel 2018, composto da una trentina di volontari, la Croce Azzurra ha organizzato numerosi servizi di assistenza, informazione, monitoraggio.

I volontari di protezione civile impiegati sono stati oltre trenta.

In questo periodo:

a) sono state effettuate 380 consegne di spese a domicilio; 50 consegne di spese solidali grazie ai fondi messi a disposizione del comune; 20 servizi in altri comuni per reperire beni non in commercio a Moneglia. Nel periodo di maggior necessità, il servizio è stato svolto sette giorni su sette impiegando fino a 8 volontari al giorno

b) sono state confezionate e distribuite alla popolazione, sia nel centro sia nelle frazioni, più di 2000 mascherine (750 chirurgiche – 400 delle quali messe a disposizione dalla nostra associazione, le altre dall’amministrazione Comunale – e 1250 in tnt, anche queste in parte della nostra associazione in parte reperite dall’amministrazione) oltre a numerose altre confezionate a casa da volontari e volontarie monegliesi

c) sono stati effettuate numerose sanificazioni alle isole ecologiche e agli sportelli bancomat e postamat del territorio comunale, mediante nebulizzazione di prodotti specifici

d) è stata effettuata – su incarico dell’amministrazione Comunale – la consegna dei bidoni per lo smaltimento dei rifiuti speciali alle persone positive o in isolamento fiduciario

e) sempre su incarico del Comune di Moneglia, sono stati consegnati i buoni spesa assegnati tramite i servizi sociali alle famiglie che ne hanno fatto richiesta

f) sono stati effettuati numerosi servizi di informazione sulle misure di contenimento dell’epidemia, mediante comunicazione a mezzo altoparlante, durante la fase 1

g) Sono stati effettuati 10 servizi notturni di monitoraggio del territorio, in supporto alle forze dell’ordine, nel periodo di maggiore contenimento.

In tutto questo periodo, sono stati quattro gli automezzi impegnati, tra i quali una Panda messa a nostra disposizione, tramite l’Anpas, da Fca Auto e sono stati percorsi 4.000 km.

3) Oltre ai servizi legati all’emergenza Covid, la Croce Azzurra ha garantito il soccorso sanitario h24, con due squadre di emergenza disponibili su quattro turni giornalieri 7 giorni su 7, effettuando oltre 40 servizi di soccorso; ha garantito il funzionamento dello sportello Cup in modalità smart e il centro prelievi; ha effettuato una ricerca di persona scomparsa con esito positivo e alcuni interventi per liberare le vie di comunicazione ostruite da alberi.

Ci preme sottolineare che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno generoso e costante di oltre 60 volontari (eccetto il funzionamento dello sportello Cup, che impiega – anche per ragioni di riservatezza – due persone regolarmente assunte) che, malgrado il concreto rischio per la propria salute, non hanno esitato a mettersi a disposizione della propria comunità.

E’ sempre sorprendente accorgersi di quanto, nelle difficoltà, ciascuno sappia tirare fuori il meglio di sé.