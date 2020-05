A firma Laura Riccio riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno. Non mi riferisco al prezzo delle mascherine, né a quello del plexiglass. Parlo dei prezzi dei generi alimentari. Mi sbaglio o sono aumentati? Chi li controlla? Chi si fa dare un prezziario ante Covid-19 ed uno di oggi per confrontare i prezzi? Quali sono le cause dell’aumento?