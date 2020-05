Camogli: informativa serale del sindaco

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Nessuna segnalazione oggi da Asl3, pertanto rimane stabile la situazione sanitaria (3 persone positive al Covid-19, 2 persone in isolamento al proprio domicilio perché rientrate dall’estero e 1 perché venuta in contatto con persona positiva). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Questa mattina alle 11, durante una videoconferenza, consegna virtuale della Bandiera Blu. Per il quarto anno consecutivo Camogli si aggiudica questo ambito riconoscimento, assieme ad altri 31 comuni della Liguria. In un momento così difficoltoso per il settore turistico, credo che questo possa essere un valore aggiunto per la promozione del nostro territorio.

Un particolare ringraziamento ai nostri uffici Ambiente e Turismo per l’impegno profuso nel seguire con attenzione l’iter necessario per l’assegnazione.

Invitandovi a continuare ad essere prudenti e responsabili, a rispettare tutte le disposizioni e le norme igieniche e di sicurezza, vi auguro una buona serata.