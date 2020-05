Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggi Camogli ha ricevuto, per il quarto anno consecutivo, la Bandiera Blu. In luogo della consueta cerimonia di consegna a Roma, alle 11, durante una videoconferenza, abbiamo appreso dell’ambito riconoscimento. In questo particolare momento di crisi del settore turistico la Bandiera Blu rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio.