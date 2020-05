Bogliasco: senza ‘polmone’, il borgo cambia fisionomia

Dall’amministrazione comunale di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Anche oggi ci si prepara a ripartire alla grande: i lavori in Via Dei Mille sulla parte finale della copertura del fiume procedono speditamente per permettere l’accesso al molo delle imbarcazioni stagionali e per agevolare le operazioni di ripascimento della spiaggia. La copertura dell’ultimo tratto di torrente (“polmone” per i Bogliaschini) è stata completamente demolita, questo cambia la fisionomia di quell’angolo di paese.

Per dare la possibilità a tutte le nostre attività commerciali, nessuna esclusa, di ripartire nel rispetto delle distanze imposte per il contenimento di eventuali contagi, sì ragiona sulla revisione, se pur momentanea, delle concessioni di suolo pubblico per far sì che tutti gli operatori economici possano usufruire di spazi esterni in zone attigue alle loro attività per accogliere e favorire il distanziamento di clienti ed avventori.

Questa mattina una deliberazione della Giunta Comunale ha prolungato fino al 31 di maggio la possibilità di posteggiare senza il pagamento di alcuna tariffa nei parcheggi contrassegnati con le strisce blu.

Tutto procede bene, anche se è stata nuovamente emessa un’allerta gialla da stasera alle 20 alle 14 di domani; non dimentichiamo però la prudenza ed evitiamo comportamenti che potrebbero danneggiarci.