Balneari: Conte proroga le concessioni al 2033

Il Governo verso il mantenimento delle promesse in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime. Che verranno prorogate fino al 2033.

Se dovesse essere confermato nel testo definitivo, il Governo mette un punto fermo in relazione alla questione delle proroghe delle concessioni demaniali marittime, confermando quanto previsto nella legge di bilancio 145/2018 e superando i vizi che avevano invece caratterizzato la legge della Regione Liguria (attribuita alla paternità di Marco Scajola), bocciata dalla Corte costituzionale con la Sentenza 221/2018 per violazione della ben nota disciplina in materia di concorrenza (riservata alla competenza dello Stato).

Nello schema di bozza del decreto legge del 13 maggio 2020, illustrato ieri per sommi capi dal premier Conte si legge:

Art.187-ter Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (in attesa riformulazione Mibact)

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Anche al fine di contenere i danni derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

3. All’onere derivante dal commi 1, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …