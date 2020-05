A-12: domani notte, chiuso il tratto Lavagna-Chiavari

Dal sito di Autostrade

Lavagna-Chiavari – Tratto Chiuso (Km 38.3 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Lavagna e Chiavari dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 15/05/2020 al giorno 16/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Chiavari. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Chiavari, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A12, alla stazione di Chiavari, per proseguire verso Genova.