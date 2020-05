Sestri Levante: “Noi affittuari turistici, dimenticati da tutti”

Da Carmen Falcone, Titolare di Mamma Isola B&B e referente de La Casina di Sopra A.a.u.t., riceviamo e pubblichiamo

Sono Carmen Falcone di Sestri Levante, fra le attività di cui con tanto amore mi occupo, ne svolgo una in particolare per cui scrivo questa lettera : gestisco un bed and breakfast vero, e cioè una casa privata messa occasionalmente a disposizione e sono referente per conto della signora Isola Nicolini, mia mamma, di un appartamento ammobiliato uso turistico che solitamente affittiamo nella bella stagione.

Né io né mia mamma abbiamo la partita IVA perché comunque questo tipo di attività ce lo consente.

In questo periodo un po’ particolare con l’emergenza coronavirus, ci siamo rese conto che questo tipo di categoria, e cioè una piccola attività senza partita Iva, non è assolutamente presa in considerazione per quanto riguarda agevolazione atte a favorire una ripartenza, né dal governo e neanche dalla regione, soltanto i comuni hanno fornito una volta dei buoni spesa che sono stati assolutamente ben accetti.

Oggi il problema è ancora più grande perché teoricamente da lunedì 11 maggio questo tipo di attività può essere aperta, ma non abbiamo ancora ricevuto nessun tipo di protocollo per quanto concerne una sanificazione, presumo, certificata di ambienti, che nel caso di un bed and breakfast e di un appartamento per vacanze va ripetuta ad ogni passaggio ospite.

Infine è stata impossibile anche la partecipazione al bando per richiedere agevolazioni per la sanificazione.

Mi sono confrontata con diverse categorie, mi sono confrontata con esperti del settore, mi sono confrontata con colleghi ma ad oggi nessuno ha una risposta, per cui chiedo “a chi” delucidazioni in merito.

Lo stato attuale delle cose è il seguente: il totale abbandono delle categorie turistiche senza Partita Iva. Ma esistiamo anche noi… o no???