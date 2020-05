‘Santa’: concorso artistico – culinario promosso da “Spazio Aperto”

Dall’Associazione Culturale “Spazio Aperto di via dell’Arco” riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Spazio Aperto di via dell’Arco, in attesa di poter considerare la possibilità di riattivare gli incontri periodici nella sede via dell’Arco, promuove un concorso dedicato alla cucina ligure e ai suoi piatti più rappresentativi.

“Alla riscoperta dei piatti liguri” è il titolo dell’iniziativa che coniuga la cucina con l’arte. I candidati, infatti, non si dovranno limitare a proporre una ricetta ma anche a realizzare graficamente, con tecnica a piacere, il piatto assegnato dall’Associazione al momento dell’iscrizione.

I sei elaborati selezionati saranno riprodotti su sei piastrelle in ceramica (20×20) a formare composizioni di cm. 60X40. Le sei composizioni verranno composte in un unico pannello decorativo che misurerà cm. 180 x 80 intelaiato e incorniciato, che potrà essere esposto in luoghi aperti al pubblico (sede di Spazio Aperto, hotel Regina Elena, altri luoghi).

(Questa parte potrebbe subire variazioni legate alle misure anti covid 19) La premiazione è in programma all’hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure nella seconda quindicina di ottobre 2020. In quella sede saranno serviti i piatti scelti dalla giuria del concorso cucinati dallo chef dell’hotel seguendo le indicazioni delle ricette selezionate. Ai sei finalisti del concorso, che potranno avere un accompagnatore/accompagnatrice, verrà consegnata la riproduzione in ceramica del proprio elaborato e un attestato che certifichi la sua capacità culinaria e le sue attitudini artistiche. Inoltre verrà assegnata una medaglia d’oro all’autore dell’elaborato che sarà stato giudicato migliore.

Di seguito l’elenco dei piatti tra cui scegliere:

1) Pansoti alla salsa di noci.

2) Trofie al pesto

3) Testaroli

4) Focaccia ligure

5) Farinata

6) Cappon magro

7) Brandacujun

8) Cima alla genovese

9) Zuppa di pesce alla ligure

10) La buridda

11) Torta pasqualina

12) Torta di riso

13) Frisceu

14) Le focaccette fritte

15) Panissa fritta

16) Zemin

17) Ravieu o tocco

18) Mandilli de sea

19) Anciòe pinne

20) O laete doce

21) Canestreletti

22) Panella

23) Castagnaccio

24) Pandolce genovese

Il concorso è a partecipazione libera e gratuita. Le iscrizioni chiuderanno non oltre il 20 settembre 2020. Chi vuole partecipare deve mandare una mail a spazioaperto.sml@alice.it con nome, cognome, contatti e con indicato i piatti che vorrebbe interpretare.

“Alla riscoperta dei piatti liguri” è organizzato in collaborazione con l’hotel Regina Elena. L’iniziativa è stata sottoposta anche all’Associazione Liguri nel Mondo e alle scuole alberghiere limitrofe.

Dichiara Lorna Galli, Hotel Regina Elena: «L’idea di interpretare col disegno l’arte culinaria tradizionale ligure deriva da un’opera in ceramica di proprietà della famiglia Ciana risalente agli anni ’30. Dopo quasi cent’anni, parlare di cucina oggi è di grande attualità e la cucina “artistica” è sempre più in voga. In particolare è di rilievo quella cucina che nasce da una tradizione semplice e genuina, legata al territorio, alle stagioni, fresca, varia e priva di sprechi, come quella ligure. Queste sono le caratteristiche con cui lo stile italiano in cucina affascina il mondo intero. Inoltre è importante valorizzare la cucina tradizionale per mantenerla nel tempo moderna, buona e sana. Questa iniziativa, che ha uno spirito anche leggero e di divertimento, ha comunque un significato profondo nella conservazione di un bene prezioso».

Video intervista a Lorna Galli con le immagini dell’opera da cui è stata tratta ispirazione per il concorso: https://youtu.be/JMZECEuDUY0