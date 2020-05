Regione: Salvatore e De Ferrari lasciano i 5 Stelle

Alice Salvatore, ex capogruppo del MoVimento 5 stelle in Regione, correrà alle prossime elezioni regionali come candidata presidente con un proprio movimento chiamato “Buonsenso”.

Alice Salvatore ha detto: “L’acqua pubblica, la sanità pubblica, l’ambiente, la giustizia per i precari della scuola: sono i temi per cui mi sono avvicinata al Movimento. Le idee di Casaleggio sono state tradite da un movimento profondamente mutato prima dall’alleanza con la Lega poi con il Pd. Il M5S è diventato solo un brand, un contenitore, che va in deroga ai suoi contenuti rimanendo vuoto”

Al “Buonsenso” ha aderito anche il consigliere regionale Marco De Ferrari. I due costituiscono ora un gruppo autonomo dai 5 Stelle.