Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

3° commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

Giovedì 14 maggio 2020 alle ore 10

ordine del giorno:

-Audizioni dei responsabili dei Centri Antiviolenza: Isv, Artemisia Gentileschi, Telefono Donna, Mascherona, per non subire violenza Onlus, Pandora, Gruppo Cif Telefono Donna e Centro d’ascolto, Irene, Codice Donna e delle Case Rifugio: L’isola che c’è, Appartamento Artemisia, Casa Elisa, Casa Marina, Casa Rifugio, Appartamento ad indirizzo segreto sulla situazione creatasi in seguito alle disposizioni assunte per contrastare l’epidemia da Covid-19, con particolare riferimento alle Fasi 1 e 2 e alla gestione dei fondi per gli anni 2019 e 2020.

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

Giovedì 14 maggio 2020, alle ore 14.30

argomento:

– Audizione del Rettore e del Preside Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova in merito ad una valutazione sull’evolversi dell’assetto organizzativo del Centro regionale Trapianti presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.