Recco: un semaforo atteso da oltre dieci anni (2)

Dopo il comunicato del Comune, torniamo sull’installazione dei semafori a Recco. Due a San Rocco in punti strategici e pericolosi: davanti alla chiesa parrocchiale e davanti all’asilo dove esistono anche due esercizi importanti, un ferramenta e l’unico prezioso negozio di alimentari della frazione.

In via Roma, in corrispondenza della pescheria, il nuovo semaforo è atteso da oltre dieci anni; da quando le accresciute competenze dei vigili urbani non consentono più agli agenti di sbracciarsi per regolare il traffico.

Tantissimi vivono la duplice veste di pedone e conducente di un veicolo; occorre riconoscere che quando si è pedoni si ha una maledetta premura e la pretesa di dovere attraversare la strada senza attendere un solo secondo. Col risultato, qui in via Roma a Recco, che spesso le auto bloccate dai pedoni che attraversano la strada, formano una lunga coda, specie nelle ore di punta, che raggiunge a volte il cimitero cittadino.

Non facciamo valutazioni politiche, ma certo la semplice installazione del semaforo, differenzia questa amministrazione dalla precedente.