Recco: la solidarietà dell’Anpi a Silvia Romano

Da ufficio stampa Anpi Recco sezione Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Esprimiamo la nostra solidarietà a Silvia Romano che è vittima di terrorismo e non neo terrorista ….

Gravi le accuse lanciate sui social e in Parlamento da alcuni movimenti politici che vanno contro il rispetto della persona come essere umano.

Condividiamo il documento del Coordinamento Nazionale Donne Anpi

Il Coordinamento Nazionale Donne ANPI condanna con fermezza gli attacchi mediatici che in queste ore sono stati lanciati, soprattutto attraverso i social, alla giovane cooperante italiana Silvia Romano, da pochissimo liberata dopo un sequestro durato un anno e mezzo. Questi attacchi hanno come primo risultato quello di impedire la libertà personale di Silvia, che, dopo le numerose minacce, dovrà vivere in regime di protezione. A una lunga prigionia rischia di sostituirsene un’altra, ugualmente insostenibile. L’articolo 3 della Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Silvia sta subendo attacchi discriminatori non solo razzisti, ma anche e soprattutto sessisti. Non è stata la prima vittima italiana di sequestri di persona, ma mai, in passato, per ostaggi uomini liberati grazie al pagamento di un riscatto (alcuni poi anche convertiti ad altre religioni), c’è stata una così violenta aggressione e un tentativo così marcato di delegittimazione. Sotto accusa il modo di vestire di Silvia, la conversione, il riscatto indispensabile pagato, persino la sua felicità per il ritorno a casa e il suo sorriso. Silvia resta una giovane donna coraggiosa e generosa che si è messa al servizio dei bambini di un orfanotrofio in Kenia. Un esempio raro di solidarietà e altruismo, valori fondamentali del vivere civile. Silvia resta una donna libera in tutte le scelte personali, intime e pubbliche. Suscita in noi tutte una grande ammirazione e gratitudine per l’attività di volontariato concreto, per come ha resistito alla lunga prigionia, per la forza e la risolutezza che ha dimostrato e continua a dimostrare. Noi antifasciste e resistenti siamo state felici di averla rivista viva e abbracciare commossa i genitori, la sorella, la famiglia e quanti volendole bene l’aspettavano con ansia. All’affetto, alla felicità e al sollievo di quella famiglia, si aggiunga il nostro grande abbraccio e la nostra ferma volontà di proteggerla e sostenerla contro ogni minaccia o attacco.