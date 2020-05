Recco: attivi i tre nuovi semafori per prevenire investimenti e incidenti

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata odierna verranno attivati i 3 nuovi semafori di via Roma, via dei Giustiniani (all’altezza di Piazzale Europa) e via San Rocco (all’altezza della scuola materna). “I semafori installati all’altezza di tre dei più pericolosi attraversamenti pedonali della provinciale 333 sono stati installati dall’Amministrazione comunale – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla sicurezza Franco Senarega – per garantire la sicurezza dei pedoni in zone in cui in passato sono stati rilevati diversi investimenti”.

Per quanto concerne il semaforo di via Roma rappresenta altresì lo strumenti per una più efficace regolazione del traffico veicolare che molto spesso, nelle ore di punta, crea rigurgiti sulla via Aurelia, con lunghi tempi di attesa per gli automobilisti.

Per garantire il miglior compromesso possibile fra le necessità di fluidificare il traffico e quella di consentire un’agevole mobilità pedonale su un attraversamento molto utilizzato nel centro commerciale di Recco, si programmerà la seguente impostazione dei tempi di attraversamento:

– tempo complessivo di attraversamento 13 secondi di cui 4 dedicati al verde (tempo di inizio attraversamento), 7 secondi di giallo (tempo di garanzia per completare l’attraversamento) ed infine 2 secondi di rosso, contemporaneo al rosso veicolare (tempo tecnico di sicurezza). Il ciclo si completerà con un tempo di rosso pedonale e verde veicolare variabile a seconda delle giornate e degli orari tra 35 e 50 secondi. Questa tempistica, che dovrebbe garantire la sicurezza del pedone con possibilità di attraversamento molto frequente senza tenere bloccate le auto per periodi eccessivamente lunghi, limitando la creazione di code, sarà ovviamente sperimentale con un lasso di tempo sufficiente ad effettuare una rilevazione completa. Con l’occasione è stato aggiornato tutto il sistema semaforico della città gestito tramite un software centralizzato che garantisce il controllo dell’efficienza da remoto nonché la rilevazione statistica dei flussi di traffico tramite un altro software integrato col sistema di videosorveglianza e lettura targhe.