RASSEGNA STAMPA: “Balneari, regole Inail inaccettabili”

Oggi, mercoledì 13 maggio, auguri a Domenica. Mercati settimanali previsti con soli banchi alimentari: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: commissario (funzionario cui è affidato un incarico straordinario, ad esempio nominato dal prefetto per reggere l’amministrazione di un ente locale; di pubblica sicurezza, preposto a dirigere un commissariato di polizia; responsabile di un dicastero del governo; membro di una commissione). Proverbi: “Un asino gratta l’altro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Spiagge, rivolta contro le regole”: “I commercianti si preparano alla ripartenza tra l’incertezza”; “Spinnaker, licenze in vendita con pagamento anche in Bitcoin”; “Noi parrucchieri non vediamo l’ora di ricominciare”; “Rapallo, negozianti, cortei di protesta”; “Battelli, è dura ricominciare”; “Portofino, il mare arriva su web”; “Calata Ovest ripartenza in porto a Chiavari”; “Molti stabilimenti balneari decideranno di restare chiusi”; “Arenili pubblici? In Riviera serve linea condivisa”; “Case da acquistare o prendere in affitto, ripartita la corsa all’immobile in Riviera; “Rifugi ancora off limits”; “Locazioni di abitazioni e spazi commerciali, ora urge soluzione”. “Mascherine in farmacia, ieri distribuzione ok”; “Entella nel Cuore e Cam, iniziative per la Fase 2”; “Controlli ai market di Sestri”; “Catering, appello dell’associazione”; “La Caritas avvia fondo diocesano”; “Spettacoli annullati, imprese pirotecniche al collasso”; “Noi musicisti al tempo del covid”; “Video lezioni di cucina all’Anffas Chiavari”; “Sestri Levante rinvia l’Andersen a settembre”.

Coronavirus: Anziano deceduto all’ospedale di Sestri; carabiniere muore ad Ancora, in passato aveva vissuto a Santa Margherita”; “Casarza Ligure: addio a Mario Righetti”.