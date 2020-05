Rapallo: famiglie indigenti, quadro drammatico

Rapallo sta vivendo una situazione drammatica a causa di una povertà che dilaga e già prima della pandemia richiedeva sei milioni annui per assistere anziani, disabili, sostenere gli affitti, mantenere una settantina di minori che richiedono una spesa di circa 800.000 euro. Un fatto naturale in una città che sembra suscitare grandi speranze di lavoro e che in certe zone della città offre appartamenti, sia in vendita sia in affitto, a prezzi concorrenziali.

Poi c’è stata la crisi della nautica con il governo Monti, il crollo del ponte Morandi che ha inciso anche sul turismo levantino e la mareggiata che a Rapallo ha portato via il prezioso indotto del porto Carlo Riva.

La pandemia è il fatto più drammatico perché ha tagliato posti di lavoro anche in settori che resistevano alle precedenti crisi.

Giorgio Brigati

A coordinare l’assistenza è il vicesindaco Pier Giorgio Brigati uomo che detesta le passerelle, che ha capacità organizzative ed è stimato in particolare dalla Rapallo che soffre e stenta a vivere nella dignità. Gli abbiamo rivolto alcune domande.

Come era la situazione prima della pandemia? “Prima del Coronavirus diverse associazioni di volontariato assistevano con generi di prima necessità 150 famiglie; ora le stesse associazioni sono nin difficoltà, come il “Buon Samaritano” che raccoglieva cibo da alberghi, ristoranti e negozi ora chiusi.

Quale l’impegno di spesa? I 57.000 euro governativi a sostegno delle famiglie sono stati erogati. Oggi il Comune spende 30-35.000 euro al mese per recapitare ad oltre 500 famiglie, equivalenti a circa 2000 persone, quattro pacchi al mese, uno alla settimana, con generi di prima necessità.

Come funziona la distribuzione? “I pacchi sono diversificati a seconda vi sia la presenza di bambini, disabili con particolari necessità. I generi li compriamo all’ingrosso ottenendo un notevole risparmio; così da poter aumentare la quantità di merce consegnata. I pacchi vengono confezionati da volontari nei locali del “Buon Samaritano”; ogni giorno ne vengono confezionati un centinaio. Sono smistati alle famiglie dalla Protezione civile ed altri volontari. Dietro a questa macvchina ormai ben oleata; c’è la contabilità da tenere”.

Pier Giorgio Brigati

Chi chiede aiuto? “Sono tantissime le famiglie che hanno perso il lavorio, dalle badanti a chi aveva uno stipendio in grado di offrire un discreto tenore di vita e si è trovato da un giorno all’altro senza lavoro; da coniugi che si sono trovati improvvisamente disoccupati. Sono state 1.200 le domande di aiuto; poi le abbiamo selezionate accettandone una sola per nucleo familiare. Il fatto è che le richieste continuano ad aumentare”.

Il Comune si fa carico dell’intero costo dell’operazione? “Il sindaco e la giunta sostengono l’impegno finanziario. Va detto però che il Comune è in sofferenza perché ha notevoli entrate in meno, basta considerare i posteggi, e notevoli spese in più. Hanno sospeso perfino le olimpiadi e sarà necessario tagliare alcune uscite superflue”.