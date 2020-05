Rapallo: Ex Hotel Savoia, parte degli oneri alla casa popolare di Salita Paxo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina la giunta comunale ha approvato la convenzione attuativa relativa all’istanza di permesso di costruire convenzionato per l’intervento di ristrutturazione edilizia e modifica parziale (in misura non superiore al 70 per cento del volume geometrico dell’edificio esistente) dell’ex hotel Savoia di piazza IV Novembre. L’istanza è stata presentata dal soggetto attuatore (la Società Savoia srl) lo scorso 19 ottobre ed è stata accolta con delibera del consiglio comunale il 3 marzo 2020.

La convenzione, in particolare, dispone e quantifica gli importi dovuti dal soggetto attuatore al Comune di Rapallo quali oneri di urbanizzazione. Nello specifico, circa 315 mila euro sono destinati all’intervento di ristrutturazione dell’edificio di edilizia popolare di proprietà del Comune di Rapallo e sito in salita Paxo. A questi si aggiungono 221.631 euro (Quota costo di costruzione), 8.796 euro (Quota opere di urbanizzazione e aree) e 166.483 euro (extra oneri): tali importi che verranno investiti in opere pubbliche a beneficio della città e nel settore turismo.

«Questa pratica è veramente importante: dopo la questione “alberghetti”, finalmente si va a risolvere una delle “incompiute” in città grazie alla riqualificazione di una struttura ormai obsoleta – spiega il sindaco Carlo Bagnasco – Gli oneri di urbanizzazione consentiranno inoltre di realizzare diversi interventi a loro volta rilevanti, su tutti la ristrutturazione del fabbricato erp di Salita Paxo. Ringrazio gli uffici comunali che hanno seguito alacremente la pratica e gli imprenditori Riccardo Bancalari e Francesco Sangiovanni che hanno deciso di credere in nuove opportunità di rilancio e di tornare ad investire nella nostra città».