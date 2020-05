Levanto: Festival delle Geografie dal 29 al 31 maggio, on-line

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

La quarta edizione del Festival delle Geografie – 29, 30 e 31 maggio 2020 sarà la prima a svolgersi on-line, dalla pagina FB, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza conseguenti all’emergenza Covid-19.

Un web-Festival delle Geografie che, pur nella consapevolezza che non sarà lo stesso di sempre, rappresenta un segnale importante per la riapertura della stagione degli eventi culturali.

Tutto si svolgerà rispettando le regole e contribuendo a evitare il contagio e l’assembramento. Sarà diverso ma efficace, fatto con serietà ed entusiasmo e sorretto da una buona tecnica.

Mancherà solo l’attrattiva di promozione turistica dei luoghi, ma la cultura e la riflessione utile ci saranno tutte e per intero.

Lo svolgimento fisico sarà nella sala del Consiglio comunale di Levanto, gentilmente messa a disposizione, con la presenza di un operatore e del moderatore, in collegamento streaming con ciascun relatore, in voce, slides e/o foto, oppure con un video, con slides e/o foto.

Ogni intervento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Festival delle geografie, con la possibilità di fare domande e ricevere risposte, registrato e caricato successivamente su YouTube.

Siamo riusciti a mantenere quasi completamente lo stesso ordine del programma di aprile, grazie alla disponibilità dei relatori, che hanno calibrato i propri interventi alla trasmissione online. Nei prossimi giorni verranno comunicati date e orari precisi delle varie attività.

Per ragioni dovute alle incertezze del periodo, le escursioni previste per sabato e domenica mattina non potranno essere svolte.

Il web-Festival delle Geografie ha rinunciato al contributo del Comune di Levanto: un regalo a Levanto ai suoi cittadini da parte di Officine del Levante.

Il Festival si svolgerà dal 29 al 31 maggio, con l’allegato programma.