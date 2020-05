Chiavari: solidarietà della Lega a Veneto e Lombardia

Dalla Lega Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Solidarietà a Lombardia e Veneto in difesa dell’autonomia.

Ad intervalli regolari esponenti politici dei partiti che appoggiano il governo Conte rilasciano dichiarazioni contro l’autonomia attribuita alle regioni, specialmente ad alcune di queste.

Il momento è ancora delicato per il paese e per la cittadinanza del nostro territorio e non vogliamo rispondere a sterili polemiche sollevate da chi dovrebbe pensare a governare il paese, ma vogliamo esprimere solidarietà alle regioni più attaccate, Lombardia e Veneto, e ribadire che per noi l’autonomia non si tocca