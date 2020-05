Chiavari: “Mettiamo l’infanzia al centro del dibattito”

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo



Il Consigliere regionale di Liguria Popolare Vittorio Mazza prosegue il suo impegno politico a servizio della comunità prendendo in esame le problematiche che, in questo tempo particolare, affliggono le attività educative estive destinate ai bambini e ai ragazzi della Liguria. Sono ormai passati diversi mesi dall’inizio del ‘lockdown’ e non solo gli adulti hanno riscontrato difficoltà nell’affrontarlo.

Dopo questi mesi di chiusura, caratterizzati da dalla didattica a distanza, dalla a volte difficile gestione delle dinamiche familiari e dalla mancanza di relazioni affettive e sociali, è venuto il momento di porre al centro delle attenzioni politiche e amministrative i bambini e i ragazzi. In questi mesi si è parlato molto di emergenza sanitaria ed economica, riducendo l’aspetto educativo ad alcuni problemi che emergono in tale ambito.

Il dibattito pubblico e politico si è soffermato infatti sulle difficoltà oggettive nello svolgimento delle attività didattiche, tralasciando una doverosa attenzione alla persona.

“Le scuole chiuse, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono una ferita per tutto il paese – ricorda Vittorio Mazza –. E di questa chiusura preoccupano certamente le difficoltà con la didattica a distanza e il ritardo negli studi, i voti e la preparazione agli esami, ma soprattutto devono destare attenzione gli effetti psicologici e relazionali sui minori a seguito di questo isolamento. Non possiamo dimenticare che per tanti bambini e ragazzi, la scuola rappresenta ancora oggi l’unico luogo di socializzazione, di fuoriuscita temporanea da diverse difficoltà e l’unica opportunità di presente e di futuro”.

Da adesso la fase verso un graduale rientro alla normalità non riguarderà solo il lavoro, la mobilità adulta, la vita sociale, ma anche la condizione di migliaia di bambini e adolescenti della nostra regione che per molto tempo sono rimasti in casa e, non solo non hanno potuto frequentare gli ambienti scolastici, ma si sono visti mancare

anche gli spazi più famigliari: la città, i giardini, lo sport, gli amici e l’attività motoria durante la bella stagione. Un altro fattore da considerare è quello della mancanza di possibilità di affidamento dei minori ad adulti che tornano sul luogo di lavoro o a strutture educative che al momento sono ancora nel pieno della sospensione delle proprie attività.

“In Liguria come nelle altre regioni – afferma il Consigliere – con l’avanzare della Fase 2, i genitori che devono andare al lavoro si trovano a dover valutare anche una riorganizzazione familiare, dovuta alla chiusura prolungata delle scuole e delle altre attività e dalla conseguente mancanza di possibilità di affidare i propri figli ad una qualsiasi agenzia educativa. Inoltre è doveroso tenere conto anche della necessità di continuare a salvaguardare gli anziani dal virus e pertanto, al fine di tutelarli, potrebbe risultare difficile affidare i bambini ai nonni”.

Alla luce di queste criticità, in una nota il Consigliere Mazza espone l’esigenza di creare un progetto straordinario di rientro per i bambini e gli adolescenti, orientato alla ricostruzione di fiducia, di ottimismo, di voglia di futuro. Occorre quindi che la scuola, le famiglie, gli enti locali e le realtà religiose diano vita ad un confronto, offrendo un percorso coordinato di esperienze che possano favorire un intervento educativo diffuso di rinascita e il pieno ritorno dei ragazzi alla vita quotidiana.

“Avverto come necessario – afferma Mazza – riavviare un’offerta di servizi educativi articolata, sostenibile, differenziata e sicura per le diverse fasce d’età e che i centri estivi e tutte le attività siano riorganizzate, anche valorizzando la ricca rete di esperienze del volontariato, dello sport, delle associazioni cattoliche e non.”

Con questi obiettivi Vittorio Mazza ha presentato un Ordine del Giorno, che sarà discusso nella prossima seduta del Consiglio Regionale, e che è sostenuto dai colleghi Pisani e Costa, con cui impegna il Presidente Toti e tutta la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché, in un rapporto di collaborazione istituzionale, si definiscano al più presto adeguati protocolli sanitari e linee guida che permettano la riapertura estiva dei servizi per la prima infanzia e delle altre attività.

Nel documento si chiede inoltre che siano sostenute attraverso fondi nazionali e regionali le scuole per l’infanzia, sia pubbliche che paritarie, ed i centri estivi promossi da diverse realtà, prevedendo anche uno specifico contributo rivolto alle famiglie che versano in difficoltà economiche.