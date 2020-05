Chiavari: le proposte di Italia Viva per affrontare la crisi

Da Italia Viva Chiavari riceviamo e pubblichiamo

La comunità di donne e uomini di ItaliaViva Chiavari in questa difficile situazione non intendo sottrarsi alla responsabilità politica di dare il proprio contributo.

Le proposte di ItaliaViva Chiavari prevedono un piano di agevolazioni ad ampio spettro per venire incontro ai settori più colpiti – quali il commercio, artigianato e turismo che vedono la propria attività sospesa da ormai più due mesi e su cui grava uno scenario futuro, locale e nazionale, caratterizzato da diverse incertezze.

– la sospensione per le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere dell’applicazione della tassa di soggiorno a partire dalla data del 15 maggio2020 e per il tutto il 2020.

– esenzione dal pagamento della Tari per il periodo di fermo attività a favore di quelle attività commerciali e artigianali e/o la creazione di un fondo di ristoro del pagamento;

forme di sostegno delle attività di ristorazione e somministrazione: esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) per il periodo estivo, al fine di facilitare loro (con coinvolgimento attivo dell’Amministrazione) l’occupazione non onerosa di spazi esterni ai locali per collocarvi tavolini o dehors.

Ripropone inoltre alla discussione della città le seguenti problematiche fondamentali per lo sviluppo della città :