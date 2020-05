Chiavari: iniziativa social de “il bandolo” con Paolo Farinella

Da Marco Branchetti, Associazione di cultura politica “il bandolo”, riceviamo e pubblichiamo

Da venerdì 15 maggio su “il bandolo” social, una riflessione di Paolo Farinella prete.

“Il mio nome è Paolo Farinella. Sono prete cattolico, orgoglioso di esserlo ed esercito nella città di Genova, dove sono parroco di una parrocchia antichissima, senza parrocchiani e senza territorio. Sono parroco di confine per chi crede e per chi non crede. Non posso essere Paolo senza essere prete e non posso essere prete senza essere Paolo, cioè prete dal cuore laico che credo sia il più bel regalo di Dio”.