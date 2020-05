Chiavari: “Contagi, ognuno difenda sé stesso”

C’è chi afferma “La strada che percorriamo è quella giusta”. Speriamo però che non sia ancora molto lunga. Perché ognuno vorrebbe che non ci fossero più decessi da covid, più ricoverati in terapia intensiva, ma vorrebbe non ci fossero neppure più contagiati. Sappiamo che dipende dal comportamenti di ognuno di noi; come ricorda ogni sera il sindaco di Chiavari Marco di Capua che così riassume la situazione nella sua città: “Le persone in isolamento fiduciario sono 56 (4 in meno rispetto a ieri). Di queste, 13 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 80 (2 in più rispetto a ieri).

Di queste 80, 75 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia che attualmente sono 37 anziani ospiti e 3 operatori) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Non ci sono stati guariti oggi. Le persone positive a domicilio, quindi, escluso i casi riconducibili alla Casa di Riposo, oggi sono 35.

I positivi sono parenti di persone già ammalate, bisogna studiare soluzioni alternative per isolare meglio le persone ammalate, spostandole da casa loro dove coabitano con parenti sani.

Ben venga la proposta del Comitato ammalati Tigullio e del Presidente Mordini di trovare strutture che ricevano queste persone e non contagino i parenti conviventi.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale”.

