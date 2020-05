Chiavari: “A proposito di Puc ed ex area Italgas”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale a Chiavari riceviamo e pubblichiamo

È importante ripetere, ancora una volta, che oggi uscire da questo momento così difficile di pandemia e cercare di far ripartire Chiavari nel migliore dei modi, è la priorità. Per questo motivo, la mia non è polemica, ma solo un’osservazione a quanto è stato asserito da “Avanti Chiavari” nel post su f.b. del 10/05 u.s. in merito all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale.

Da chi?

Da un Grillo Parlante?

Ha ” frinito” sopra le righe.

Parlo di un tema a caso, ex area Italgas via Trieste.

Il Grillo sentenzia che sono state inutili e infondate le polemiche, sia del Comitato sia di esperti di varia natura.

A questo punto chiedo:

dove era l’ insetto dal magico canto quando la Soc. Italgas scriveva la lettera al Comune di Chiavari dell’11/04/ 2019 Prot. 15816 dove si legge tra l’altro:”…..Permesso di Costruire n. 2018/853 rif. Prot.N.2018/48632, per la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico del 35% dei fabbricati presenti nell’area, con conversione della destinazione d’uso abitativa.

Con la presente si coglie pertanto l’occasione per sollecitare il Comune di Chiavari relativamente alla conclusione delle pratiche edilizie presentate, per consentire immediatamente dopo, la ripresa delle opere di demolizione e bonifica del sito in oggetto”.

Ci credo che nessun palazzo è sorto nottetempo, non poteva sorgere!!!!!!

Il progetto era inapplicabile e non corrispondente alla normativa di riferimento.

Il Grillo dove era?

Era solo, dopo, impegnato a “frinire” alla luna?

Bisogna , a mio modesto parere, che finalmente canti meno e si rassegni all’evidenza delle carte…….come sono state analizzate dagli esperti.