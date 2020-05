Camogli: Teatro Sociale, parla Farida Simonetti

Da Farida Simonetti riceviamo e pubblichiamo

Il signor Enrico Picasso attraverso la sua ultima nota al quotidiano “Levante news” mi chiede personalmente una spiegazione sulle mie dimissioni da presidente della Fondazione Teatro Sociale per cui sono lieta di cogliere l’occasione per rispondere a lui e ai tanti che in questi giorni mi hanno chiesto informazioni.

Le mie dimissioni sono state una diretta conseguenza della decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, date le dimissioni di tre consiglieri su cinque.

Infatti, il 9 aprile si è dimesso l’ing. Enrico Fantoni su richiesta del sindaco di Recco Carlo Gandolfo a seguito della decisione di non proseguire come Amministrazione nella partecipazione diretta alla gestione della Fondazione per i motivi di non coincidenza con la posizione del Comune di Camogli che il sindaco Gandolfo ha reso noti personalmente .

Nella riunione del consiglio del 10 aprile 2020 i consiglieri Anversa e Guatelli hanno poi espresso la decisione di dimettersi determinando così la decadenza del Consiglio e conseguentemente le mie dimissioni e la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche.

Auspicando che il Teatro continui ora il suo percorso di rinascita, auguro quindi buon lavoro al nuovo CdA e alla Presidente Bertolucci certa che le operazioni condotte nei 18 mesi della mia presidenza contribuiranno a rendere loro più agevole proseguire nell’impegno per il raggiungimento di tale obiettivo.

Mi fa piacere concludere riprendendo in questa occasione il ringraziamento espresso ai soci della Fondazione al momento delle mie dimissioni per estenderlo qui a tutti coloro che nei più diversi modi, a seconda dei rispettivi ruoli, hanno sostenuto il Teatro Sociale, e il mio impegno, fino ad oggi:

Grazie a voi ho visto realizzarsi il progetto, che mi ero prefissa oltre venti anni fa, di riuscire a ridare a Camogli il teatro voluto dai nostri antenati, onorandone così la memoria e ritrovando le nostre radici. Dunque, dopo aver promosso la nascita della Fondazione insieme ad Andrea Cichero, aver contribuito alla riapertura del Teatro con il CdA presieduto da Silvio Ferrari e aver individuato la rotta per una sua positiva e fruttuosa attività proponendo la Soprintendenza di Sergio Maifredi, sono lieta di lasciare ora ad altri il compito di proseguire il cammino.

Con i più cordiali saluti