Camogli: Teatro Sociale, il sindaco spiega il blitz

Da Antonio Leverone riceviamo e pubblichiamo

Dimissioni e scioglimento del consiglio della Fondazione teatro Sociale – Camogli. Incontro con il Sindaco del 7.5.20.

Su richiesta di Antonio Leverone l’incontro si è svolto la mattina del 7.5.20 nell’ufficio del Sig. Sindaco nel rispetto delle norme previste.

L’incontro si è svolto tra il Sindaco e Leverone.

Leverone conferma di aver posto a protocollo il documento, oggetto della diffusione a mezzo stampa e di avere informazioni relative a quanto, nel documento, risultano domande in sospeso in particolare “le ragioni delle dimissioni della Vice Sindaco e del motivo della sua non presenza nel nuovo consiglio. Le ragioni delle dimissioni della Signora Graziella Guatelli, che

troviamo immediatamente nel nuovo consiglio.”

Il Sig. Sindaco espone l’evoluzione della Fondazione a partire dal 2002 (anno di fondazione) in particolare per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria.

In buona sostanza, recuperata la struttura, avviata la prima fase di gestione e con passaggio alla gestione Farida Simonetti si è manifestata la necessità di una totale verifica degli atti e della situazione finanziaria in modo da avere un quadro chiaro e verificato da cui partire anche in considerazione degli impegni che l’Amministrazione da lui guidata intende assumere nell’ambito dei necessari rientri debitori ancora presenti.

E’ stato anche chiarito come la Fondazione, sia pure con la presenza di una proprietà privata (i palchettisti) debba agire con procedure di diritto pubblico in quanto fondi e soggetti pubblici sono presenti e hanno agito nella Fondazione fino dalla sua costituzione.

L’Amministrazione incarica, quindi, Walter Chiappussi (revisore dei conti) a svolgere il compito di verifica, citato.

La verifica, rileva alcune situazioni critiche sia nell’ambito burocratico amministrativo, che economico-finanziario da sistemare.

In tale fase, che si è svolta negli ultimi mesi, il confronto, le verifiche, e le richieste da parte dell’Amministrazione nei confronti della presidente della Fondazione Farida Simonetti si sono ridotte a una insanabile conflittualità.

Quanto esposto ha portato alla sfiducia della Presidente della Fondazione, con le dimissioni della Vice Sindaco Elisabetta Anversa e della Signora Graziella Guatelli in concomitanza con le dimissioni del rappresentante del Sindaco di Recco.

Nel nuovo consiglio non è presente la Vice Sindaco Elisabetta Anversa, che, in ogni caso, seguirà con attenzione e competenza i lavori della nuova gestione.

Leverone prende atto di quanto esposto dal Sig. Sindaco sostenendo che anche in funzione dei contatti e delle informazioni assunte, l’amministrazione doveva evitare l’azione di forza delle dimissioni a insaputa della stessa Presidente della Fondazione e fare tutti gli sforzi per

concordare in un dialogo più aperto e sereno anche le eventuali dimissioni della Presidente Farida Simonetti, eventualmente per diversità di orientamento gestionale.

I cittadini più coinvolti e sensibili hanno recepito una tale azione come forzata non in linea con l’etica che deve assumere un ente pubblico eletto dai cittadini.