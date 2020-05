Camogli: “Spiagge aperte e mercati settimanali”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Oggi Asl3 ci ha segnalato due persone in isolamento fiduciario presso la propria abitazione perché rientrate dall’estero. In sintesi attualmente sono tre le persone positive al Covid-19 e tre le persone in isolamento al proprio domicilio (2 perché rientrate dall’estero e 1 perché venuta in contatto con persona positiva). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Stamattina riunione in remoto con il direttivo Anci. Tema della videoconferenza la prossima possibile riapertura dei mercati settimanali estesa a tutte le categorie merceologiche e la gestione delle spiagge libere. Quest’ultimo argomento è stato poi approfondito nel pomeriggio in una specifica riunione, sempre da remoto, con i comuni costieri della Liguria, terminata pochi minuti fa. Si è affrontato l’argomento spiagge. Tutti concordi sulla necessità di avere risorse dedicate al controllo delle spiagge libere e regole ben definite e univoche per l’accesso su tutto il territorio. Confermata l’apertura della stagione balneare per il 3 giugno.

Concludo invitandovi, come di consueto, a rispettare le norme vigenti e a mantenere comportamenti prudenti e responsabili.

Buona serata!