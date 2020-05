Bogliasco: strada per Sessarego, proseguono i lavori

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Proseguono i lavori di messa in sicurezza di via Canezza, sulla strada che porta a Sessarego.

L’intervento dell’Amministrazione Comunale interessa, per circa 100 metri, il tratto proprio in precedenza della sponda sottostante il viadotto; area in cui sta invece procedendo con le operazioni la società autostrade.

“Una realizzazione – spiega il sindaco Gianluigi Brisca – che va a risolvere una delle situazioni più critiche della strada in questione dove, a problemi di stabilità delle rocce, andava a sommarsi l’abbandono di molti muri di fascia”.