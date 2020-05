Bogliasco: spiagge libere, i sindaci cercano soluzioni comuni

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e riceviamo

Anche oggi possiamo dire che tutto procede tranquillamente e in paese fervono i lavori. Maggior parte delle energie dell’Amministrazione è convogliata sulla tematica della gestione delle spiagge. E’ tutt’ora in corso una riunione on line di tutti i Sindaci costieri della Liguria nel tentativo di disegnare una linea il più possibile comune per trovare soluzioni in tempi rapidi.

Sono anche pervenute le linee guida di Inail in merito che, pur essendo fondamentali, risultano per forza di cose molto generiche in quanto le caratteristiche delle spiagge lungo le coste italiane sono molto diverse, ma che tuttavia sono imprescindibili. Sono richiesti ai Sindaci interventi che vanno dalla predisposizione di una apposita cartellonistica, a una contingentazione degli ingressi, ai presidi per evitare gli assembramenti e tutelare il rispetto delle norme.

Tutto questo è sicuramente importantissimo, ma i Comuni da soli si trovano in grande difficoltà; è necessario, come hanno ribadito tutti i Sindaci che stanno partecipando alla riunione, che si trovino strategie comuni, ma soprattutto che pervenga un aiuto economico da Governo e da Regione. Nonostante tutto noi lavoriamo intensamente e sicuramente la stagione balneare potrà partire in sicurezza.