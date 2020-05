Balneari: “Senza novità tanti i bagni chiusi”

Da Massimo Stasio presidente Sib Liguria riceviamo e pubblichiamo. In basso il testo a firma del presidente nazionale Antonio Capacchione

Se il testo del decreto legge non rimuoverà gli ostacoli burocratici che impediscono l’applicazione della legge 145/2018 (contiene il differimento delle concessioni al 2033) – come preannunciato da Franceschini – questa estate la maggior parte dei 30.000 stabilimenti balneari italiani rimarrà chiuso.

“Quest’anno non ci sarebbero le condizioni per l’apertura della balneazione attrezzata italiana in assenza di garanzie sulla continuità aziendale” lo ha affermato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio.

“È bene che si sappia che se la norma non c’è nel testo che verrà varato dal Governo – ha continuato Capacchione – le 30.000 imprese balneari quest’anno non saranno messe nelle condizioni di operare”.

Nella nuova versione del testo del prossimo decreto legge, infatti, non ci sarebbe la norma preannunciata dal ministro Dario Franceschini per rimuovere gli ostacoli burocratici che ritardano l’applicazione della legge n. 145/2018, la quale stabilisce il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime al 2033.

“Se così fosse sarebbe un segnale bruttissimo nei confronti delle nostre imprese – ha concluso Capacchione. Un impegno solenne e ufficiale del ministro del Turismo che sarebbe stato, clamorosamente, disatteso. Né potrebbe essere giustificato il rinvio dell’inserimento della norma in sede di conversione del decreto legge perché si tratterebbe, nella migliore delle ipotesi, di arrivare a metà luglio. Troppo tardi. Il tempo è adesso”.

Ancora una volta sono andate deluse anche le aspettative dei pertinenziali: quelle poche centinaia di concessionari con canoni ingiusti e insopportabili che rischiano di perdere le proprie aziende a causa delle procedure di decadenze.

A ciò si aggiungano le linee guida dell’Inail sulle nuove modalità di esercizio della balneazione che contengono disposizioni assai restrittive (dal distanziamento delle attrezzature alla schedatura della clientela; dall’inibizione dei giochi per bambini al divieto dell’uso delle piscine; ecc.) che impedirebbero la balneazione nel 70% della costa italiana.

Non si potrebbe di fatto esercitare la balneazione in tutte quelle spiagge che hanno una limitata profondità e ampiezza.

Sono a rischio le località più rinomate e prestigiose della costa italiana (dalla Liguria al Salento; dalla penisola Sorrentina alla Sardegna; da Portofino a Capri; ecc.).

Sembrerebbe che queste prescrizioni dell’Inail siano puramente indicative e non vincolanti, tanto che le Regioni, contemporaneamente, stanno emanando disposizioni altrettanto efficaci ma più praticabili.

Ci aspettiamo dal Governo e dalle Regioni un immediato contributo di buon senso e di doverosa chiarezza.

In questo momento storico è utile ricordare a tutti che la spiaggia e il mare costituiscono, da sempre, luoghi di salubrità fisica e psichica.

Gli imprenditori balneari italiani sono pronti a continuare la tradizione plurisecolare che ha reso la balneazione attrezzata italiana famosa nel mondo.

Ci auguriamo che siano messi nella condizione di poterlo continuare a fare.

Il presidente Antonio Capacchione