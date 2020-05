Balneari: parte da Rapallo petizione contro regole Inail

Dall’Associazione Italia Balneare riceviamo e pubblichiamo

Ad aprile 2020 è nata a Rapallo (Ge) l’Associazione Italia Balneare, per volere della presidente Vittoria Ratto, operatrice del settore balneare sul territorio coi Bagni Vittoria di Rapallo, e dei suoi colleghi di tutta Italia: l’Associazione conta infatti già più di 500 iscritti.

Tramite questo form (https://bit.ly/2WpiRsI) è possibile richiedere l’iscrizione agli aggiornamenti sulle novità dell’associazione e anche l’adesione alla stessa.

I fondamenti su cui si basa l’Associazione Italia Balneare sono i seguenti:

-Supporto e tutela delle aziende balneari italiane.

-Ambiente ed eco sostenibilità.

-Studio delle dinamiche demaniali ed interazione con i gruppi sindacali ed associativi sul territorio italiano.

A seguito della redazione del “Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative” da parte dei responsabili dell’INAIL, l’Associazione Italia Balneare prende posizione indicendo una petizione contraria alle seguenti misure contenute nel documento:

“Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze. La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri. La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.

Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al ne di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l’una dall’altra”.

A detta del Governatore ligure Toti, “Con queste indicazioni si perderebbero oltre il 75% degli ombrelloni, potendone piazzare solo 1 su 4”.

Prosegue Toti dicendo che tale situazione è “dannosa non solo per la Liguria ma per tutta l’economia nazionale”.

La petizione è accessibile sul portale petizioni.it.