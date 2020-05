Balneari: apertura il 3 giugno; ma mancano i presupposti

Oggi, grazie all’Anci che sembra dirigere l’orchestra i sindaci dei Comuni costieri si ono sentiti in videoconferenza per assumere ordinanzae comuni (se ce la faranno) per quanto rigfuarda la gestione delle spiagge libere.

Per quanto concerne le concessioni balneari (e i ristoranti), al momento non esiste nulla di concreto. Dopo le linee guida Inail (inaccettabili in Liguria) la Regione ha preparato una bozza di ordinanza che dovrà attendere l’emanazione delle regole nazionali per il giorno 18. La regione dovrà verificare le norme nazionali ed adeguare le proprie ordinanze. Solo dopo i concessionari sapranno se aprire i bagni sarà solo un rischio o un sicuro tuffo nel deficit.