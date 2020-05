A12: Provincia della Spezia, scende il limite massimo

di Guido Ghersi

Sull’autostrada “A 12” in concessione alla “S.A.L.T.”(Società Autostrada Ligure Toscana), nel tratto della provincia spezzina, fino al casello di Santo Stefano Magra, la velocità sarà ridotta da 110 km orari a 100 km all’ora.

La scelta arriva a seguito della comunicazione con cui la “Commissione Permanente per le Gallerie” del “Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” ha prescritto “l’adozione di provvedimenti alla limitazione della circolazione, tra cui un ‘adeguata riduzione del limite massimo di velocità rispetto al vigente limite”, secondo quanto previsto dal D.L. 2006, dove lo Stato attuò la direttiva della Comunità Europea in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans-europea.

Anche il raccordo autostradale tra La Spezia e Santo Stefano ha subito la riduzione del limite di velocità passando da 90 a 80 km orari.