Stelle nello Sport: la Pro Recco Judo conquista il Video Contest 2020

Da Stelle nello Sport riceviamo e pubblichiamo

Un successo straordinario per il video contest lanciato da Stelle nello Sport sulla propria pagina http://www.facebook.com/stellenellosport per mettere in rete le società sportive liguri durante i difficili mesi di emergenza legati al covid19 con lo stop alle attività sportive.

Sono scese in campo 122 Associazioni e i loro video hanno totalizzato più di 250 mila visualizzazioni e raggiunto oltre 350 mila persone. Una vetrina straordinaria per tantissime società sportive liguri che reagiscono così alla crisi. “Lo Sport ai tempi del coronavirus” non si è arreso. Le immagini che arrivano dalle case degli atleti liguri sono una esplosione di gioia, originalità e voglia di tornare in pista, o campo, o vasca.

Il video più apprezzato è stato quello della Pro Recco Judo che ha totalizzato 1978 “like” ed è stato visto 10.609 volte. Ha superato al termine di un testa a testa appassionante le bellissime immagini dei giovani del Lavagna ’90 che hanno raccolto 1761 “like” e sono state addirittura viste da 13.238 persone. Terzo gradino del podio per la Ginnastica Riboli con 981 “like” e ben 10.588 visualizzaizoni).

La Top Ten si completa con Arci Amici ’72 (952 “like” e 7918 visualizzazioni), Ginnastica Rapallo (726 e 6720), Polisportiva Quiliano (634 e 6388), Immagine Danza Borgio Verezzi (490 e 3024), Normac Avb (460 e 2628), Sestri Ponente Us Ginnastica (430 e 2715) e Virtus Sestri Pallavolo (425 e 1701). Hanno riscosso oltre 300 “Mi Piace” anche Albisola Pallavolo Planet Volley (3300 visualizzazioni), Polisportiva Scat Basket (1861), Maury Sport (3590), Chiavari Nuoto (2986), Santa Sabina Ritmica (1714), Speranza Prà (2604), Roller Arenzano (3362), Nuotatori Genovesi (4052), Tigers Temple Muay Thai (1729), Spazia Danza Ju Jitsu (1937).

La classifica completa è online all’indirizzo www.stellenellosport.com/progetto/video-contest-2020/. Tutti i video possono essere “gustati” nella Gallery “Lo Sport ai tempi del Coronavirus” all’indirizzo www.facebook.com/watch/stellenellosport/263132598049823

Alla Pro Recco Judo va quindi il bonus di 500 euro in materiali sportivi e servizi offerti dai nostri partner All Sport Genova e Genovarent. “A tutte le Associazioni, i loro dirigenti, agli atleti e alle famiglie – sottolinea Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport – vogliamo fare i nostri complimenti per l’entusiasmo con cui hanno affrontato questa sfida. Siamo felici di aver dato ai ragazzi una bella opportunità per esprimersi, contribuendo a superare queste settimane di quarantena davvero difficili. Lo sport non si ferma mai. E con la gioia e l’entusiasmo che abbiamo assaporato in tutti i video arrivati, siamo pronti a ripartire!”.

Video: https://www.stellenellosport.com/progetto/video-contest-2020/