Scontro questa mattina alla rotatoria situata all’uscita dell’A-12 a Sestri Levante. Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Cogorno. Nell’urto tra due scooter è rimasta ferita una donna trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto la polizia urbana di Sestri Levante per accertare la dinamica e stabilire le responsabilità. Presente anche un carro attrezzi per la rimozione dei mezzi.