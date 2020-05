Sestri: “Andersen Festival”, consegna dei premi rinviata a settembre

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

Sestri Levante, martedì 12 maggio 2020: in rispetto delle attuali norme per assicurare la massima protezione ai cittadini, la premiazione per il 53° Premio H.C Andersen – Baia delle Favole e l’Andersen Festival che avrebbero dovuto svolgersi a Sestri Levante dal 4 al 7 giugno 2020, verranno rinviati al mese di settembre.

“L’Andersen è la festa dei bambini” ha dichiarato Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante. “È un appuntamento atteso da tutti, grandi e piccini, e non è solo l’occasione di premiare le più belle fiabe inedite che ogni anno partecipano al Premio o di passare quattro giorni insieme nella Città dei Due Mari, godendo di spettacoli e laboratori. È anche il momento in cui festeggiamo, insieme a tutte le scuole del territorio, la fine dell’anno accademico, il momento in cui tutti i bambini scendono per le strade e le riempiono con le loro risate, i loro disegni, i loro giochi, il momento in cui vengono incantati dalle magie degli artisti di strada, dei narratori, dei musicisti.

Abbiamo aspettato fino all’ultimo, sperando che in qualche modo si potesse ancora festeggiare l’ultimo giorno di scuola e fare festa tutti insieme, come da tradizione. Non sarà possibile, purtroppo. La nostra salute e la nostra sicurezza sono più importanti, adesso. Ma noi vogliamo che i bambini abbiano comunque la loro festa e le loro giornate magiche: per questo abbiamo deciso di aspettare non più la fine ma l’inizio della scuola, e riproporre a settembre il nostro Andersen, Premio e Festival.”

“Il lavoro della giuria prosegue a pieno ritmo,” ha aggiunto Maria Elisa Bixio, assessora a cultura ed eventi. “A distanza condividiamo le opere arrivate per scegliere insieme la fiaba più bella, interessante e meritevole, nelle diverse categorie, dell’edizione 2020. Abbiamo anche avuto una grande risposta dagli scrittori professionisti per la nuova sezione riservata a loro. A breve – guidati dalla presidente di giuria Lidia Ravera – inizieremo a definire tutti i finalisti, confrontandoci per decretare i vincitori.”

Non appena sarà possibile, anche in base alle indicazioni governative, verrà comunicata la nuova data della premiazione e delle iniziative collaterali.