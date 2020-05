Recco: piccoli segnali di ripartenza

Sulle plance arrugginite erano rimasti i manifesti pre-Covid. Tra questi, il manifesto che annunciava Ernest Shackelton al Teatro Sociale di Camogli e il Carnevale Recchese, che veniva rimandato dall’1 all’8 marzo per maltempo. Poi, come è accaduto per tutte le altre manifestazioni, gli appuntamenti sono saltati a seguito della diffusione del virus.

Oggi è apparso un manifesto, solo soletto, che annuncia la “sensazionale svendita” di un negozio di Piazza Ricina. Un piccolo segnale, incoraggiante, che invita a rimboccarsi le maniche e (cercare di) ripartire.