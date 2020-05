Finalmente ha riaperto il cantiere per la manutenzione straordinaria del viadotto ferroviario di Recco. I lavori al momento sono alla fase iniziale del montaggio dei ponteggi. Riguardano l’area attigua a via Ippolito d’Aste, prima usata come posteggio dei pullman di linea e che, terminati i lavori, si spera possa diventare posteggio per veicoli privati.