RASSEGNA STAMPA “Case vacanza, fioccano le prenotazioni”

Oggi, martedì 12 maggio, auguri a Rossana. Mercati settimanali previsti: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli con soli banchi alimentari. Parole: disguido (errore di spedizione o di recapito per motivi dovuti alla negligenza da cui il termine deriva). Proverbi: “Lavorando non si invecchia”.

Il Secolo XIX. Fase 2: “Case vacanza in affitto per tutta la stagione. Agenzie prese d’assalto”; “Senza bagnini niente mare, ma noi chiediamo sicurezza”; “Spazio bar e ristoranti, a Sestri cinque ore di riunione per esaminare le domande”; “A Recco via libera ai surfisti, no alla balneazione”; “Il Golf ha riaperto, si gioca su prenotazione”; “Crociere dimezzate, obiettivo salvare gli ultimi mesi”; “Il Mignon lunedì riapre in streaming”. “Parco Mandela e area cani riaperti”; “A Recco 20.000 euro a sostegno degli affitti”; “Sos dei sordi, servono mascherine per leggere il labiale”.

Coronavirus: trentanove ricoverati, uno in rianimazione. I sindaci: “Non abbassate la guardia”. “Il chirurgo Fabiola Tamburro della Protezione civile ‘Al Torriglia ho lasciato il mio cuore'”; “Grazie a tutti gli infermieri e a chi ha lavorato con noi”; “Grazie a quel prof di inglese che non teme la quarantena”; “Il lockdown a Lavagna tra postazioni per tablet e pc”; “La quarantena nel verde “I bimbi ci aiutano ad accudire gli asinelli”.

Chiavari: ponte Maddalena, senso unico alternato. Leivi: appalto ancora rinviato.

Camogli: morto il pasticcere, cavaliere Marco Budicin.