Rapallo-Zoagli: “Ad alta voce” versione web

Dal team di “Ad alta voce” riceviamo e pubblichiamo

Come ogni anno anche nel 2020 era prevista la settimana di letture “Ad alta voce” dedicata a grandi e piccini nella splendida cornice del parco della Biblioteca comunale: letture, autori, giochi, laboratori, merende. Purtroppo ci siamo dovute fermare nella nostra organizzazione a causa della grave emergenza sanitaria, ma non ci siamo lasciate scoraggiare e abbiamo reinventato una nuova settimana “Ad alta voce Web”. Per tutta la settimana le classi dell’IC Rapallo-Zoagli seguiranno letture e laboratori sulla piattaforma Zoom e sono previsti anche due incontri aperti alla cittadinanza.

Lunedì 18 maggio alle 17.30 un corso di formazione con Francesco Langella e la partecipazione di Antonio Ferrara aperto a insegnanti e genitori e sabato 23 maggio alle 17.30 alcune letture con laboratorio e l’intervento di Alfonso Cuccurullo e Susanna Mattiangeli aperto ai bambini fino ad un massimo di 50 posti. E’ necessaria la prenotazione all’indirizzo mail adaltavocerapallo@gmail.com

Sperando di poter dare un appuntamento reale per l’autunno con il festival come lo avevamo pensato, vi aspettiamo numerosi per questi appuntamenti virtuali.

Il video: https://www.youtube.com/watch?v=hbykK-_nizc&feature=youtu.be