Il 118 è intervenuto nel pomeriggio a Rapallo per soccorrere un cinquantenne in overdose. L’uomo quando si è sentito male era alla stazione ferroviaria. E’ stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna dove gli sono state praticate le cure del caso. Non è più in pericolo di vita. Indagini sono in corso per capire chi gli aveva fornito la droga; le telecamere potrebbero dare risposte. Il fenomeno sta diventando preoccupante nel Tigullio combattuto dalle forze dell’ordine.