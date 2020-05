Lumarzo: “Rinascita Fontanabuona” è in Consiglio

Da Tomas Olcese Rinascita Fontanabuona – PCI Partito Comunista Italiano​, riceviamo e pubblichiamo

Durante l’ultimo consiglio comunale del 9 maggio, a Lumarzo è ritornato il gruppo​ consiliare “Rinascita Fontanabuona” nelle file ddell’opposizione.​

Il capogruppo Tomas Olcese, già presente in consiglio comunale durante la scorsa ​legislatura, fa rinascere il suo gruppo civico.​

Il leader dei Comunisti tigullini ed entroterra, oltre a essere consigliere comunale​ da poco tempo fa parte anche della segreteria regionale Pci – Partito Comunista Italiano.​

“Farò politica da Comunista per la mia zona.​ Saremo attenti al territorio, porteremo istanze nelle istituzioni, cercheremo di portare bandi​ da approvare in consiglio comunale, in base al programma eletto e le esigenze del nostro comune, ma allo stesso tempo vigileremo Lumarzo e la Fontanabuona tutta”.​