Infermieri Day: in un video la loro forza, le loro emozioni

Giornata Mondiale dell'Infermiere 2020

Oggi, martedì 12 maggio – in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere – si celebrano i duecento anni dalla nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna.L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Asl3 rendono omaggio alla pioniera con un video che racconta il vissuto, le emozioni e la forza del corpo infermieristico impegnato in prima linea nell’emergenza Coronavirus.

