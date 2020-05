Fase 2: “Servono protocolli condivisi con parti sociali”

Da Gianni Pastorino e Francesco Battistini (Linea Condivisa) riceviamo e pubblichiamo

Gianni Pastorino, Francesco Battistini (Linea Condivisa) – Fase 2, per la riapertura servono protocolli condivisi con parti sociali e associazioni di categoria; “Chiesta commissione congiunta sanità e lavoro. Riaprire al più presto, ma in condizioni di sicurezza”.

Una commissione congiunta sanità e attività produttive, alla presenza degli assessori Viale e Berrino, per valutare con tutti i soggetti interessati i protocolli di gestione delle riaperture dal 18 maggio, alla luce del permanere dell’emergenza covid. La chiedono i consiglieri di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini, che ieri hanno interpellato gli uffici regionali per ottenere la convocazione urgente.

«Riaprire il 18 maggio potrebbe essere fattibile e certamente auspicabile. Ma tutto deve avvenire secondo protocolli di sicurezza chiaramente definiti, a tutela della salute dei lavoratori, dei datori di lavoroe dei clienti. Però non ci risulta che al momento la Regione abbia stabilito un metodo – dichiarano il capogruppo Pastorino e il vicecapogruppo Battistini -. La giunta ha annunciato il via libera in maniera del tutto autonoma e arbitraria, il che purtroppo non ci sorprende. A questo punto chiediamo una riunione urgente delle commissioni regionali che si occupano di salute, lavoro e attività produttive, per un confronto con A.li.sa, le ASL, i PSAL, sigle sindacali e associazioni di categoria. Si cerchi di aprire al più presto, ma in condizioni di sicurezza: senza passi avventati e senza strumentalizzare le comprensibili paure degli operatori economici in difficoltà».