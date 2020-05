Chiavari: “Se una lista civica evade dai confini cittadini”

Dal Mu5s Chiavari riceviamo e pubblichiamo

C’è caduta anche Avanti Chiavari, lista civica di sostegno al sindaco Di Capua in una città, come la nostra, che tende a interessarsi difficilmente di quanto accade fuori da se’: tra un Torriglia (forse, ma non si è più saputo nulla) commissariato e un PUC appena approvato, ha deciso di aprirsi alla politica nazionale con un post poco criptico destinato “a chi” ha “liberato” anche “chi ha sciolto un bambino nell’acido” oltre a “pericolosi carcerati al 41 bis”.

Se una lista civica decide improvvisamente di uscire dagli interessi comunali dovrebbe almeno dimostrare interesse nella verità, dovrebbe accertarsi di diffondere notizie corrette dal momento che rappresenta un’Amministrazione pubblica.

Sarebbe stato meglio far capire che non si è trattato di “liberazioni” o “scarcerazioni” ma di una rimessa ai domiciliari; che non condividiamo, ovviamente, e che ha fatto sobbalzare sulla sedia anche noi, ma che non è una “liberazione” bensì un regime carcerario previsto dal nostro ordinamento. Sarebbe stato meglio spiegare che il nostro ordinamento si basa sulla separazione dei poteri tra Magistratura e Ministero della Giustizia, e che quelle decisioni sono state prese (come è previsto che sia) dai giudici di custodia cautelare. Sarebbe stato meglio far comprendere, se proprio si vuole uscire dai confini comunali, che un Ministro non ha poteri sulle decisioni dei giudici, e che questa è una garanzia fornita da quella stessa Costituzione che in molti ora stanno tirando per le vesti in base alle convenienze. Esagerando, avrebbe potuto anche aggiungere che il CdM ha già votato un decreto legge per far rivalutare le condizioni per le quali quei detenuti sono stati rimessi ai domiciliari.

Fare riferimento ad un “manovratore” che non può essere messo in discussione, ad un concetto della “democrazia un po’ discutibile”, e farlo essendo una lista civica a sostegno di un governo locale, è svilente per il ruolo che Avanti Chiavari ricopre e manca di rispetto alle stesse istituzioni nate per gestire nel modo migliore possibile la Cosa Pubblica.

Già altri sono colpiti dal sacro fuoco del clima elettorale (che sentono solo loro, viste le grandi difficoltà che tutti stiamo vivendo), non vorremmo farci prendere dall’idea che anche la nostra Avanti Chiavari, sempre silente sulla politica nazionale, possa essersi infatuata di cotanta importante atmosfera. Siamo certi non sia così, vogliamo pensare che i toni del post comparso oggi su Facebook siano solo sembrati gratuitamente e superficialmente polemici, perché sappiamo che sarebbe indelicato spingersi così oltre. A maggior ragione per una lista civica sorta per elezioni locali.