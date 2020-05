Chiavari: “Quaranta positivi al Torriglia”

Mentre il comitato governativo di esperti è stato rimpinguato dalle quote rosa, l’attenzione degli operatori turistici è polarizzata dalle linee guida dell’Inail, assolutamente inconciliabili con la maggior parte dei ristoranti e degli stabilimenti balneari liguri. Le polemiche sulla fase 2, rischiano di far passare in secondo piano il coronavirus ed i suoi nefasti effetti. Anche oggi nell’Asl 4 si è registrato un decesso, un uomo di 86 anni di Santo Stefano d’Aveto.

A Chiavari, a ricordare che il rischio contagio è sempre in agguato, c’è il sindaco Marco Di Capua che ricorda la situazione: “Le persone in isolamento fiduciario sono 60 (3 in meno rispetto a venerdì). Di queste, 14 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 78 (1 in meno rispetto a ieri).

Di queste 78, 73 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia che attualmente sono 37 anziani ospiti e 3 operatori) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Abbiamo un positivo in più rispetto a ieri.

Abbiamo avuto altri 2 tamponi doppi negativi di chiavaresi, per cui il totale dei nostri concittadini guariti sale a 71.

Le persone positive a domicilio, quindi, escluso i casi creati alla Casa di Riposo, oggi sono 33.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale. Non buttiamo al vento i sacrifici fatti”.